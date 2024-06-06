曼菲斯商會總裁湯森（Ted Townsend）表示，此計畫最終投資金額尚待確定。該項目將建在一座舊的製造工廠內，且仍需當地與地區機關批准。

湯森表示，在商會收到關於建設此項目的詢問後，他們與馬斯克團隊3月開始展開溝通。他們必須迅速採取行動，才能擊敗其他城市獲得建設機會。

xAI與曼菲斯市長辦公室尚未回應媒體提問。

馬斯克曾是OpenAI共同創辦人，他於2018年退出董事會，沒想到微軟後來成為OpenAI金主，令他十分不甘心並創立xAI急起直追。