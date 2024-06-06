國防部長顧立雄5日赴資通電軍指揮部視導，重申「資安即國安」，並期勉資通電軍全體官兵，秉持守護國家的信念，守護臺灣不受駭客的假錯訊息攻擊，讓國家的數位環境更加安全，民主制度更有韌性。

顧部長下午由副參謀總長執行官鄭榮豐上將、政戰局長陳中將及國防部相關聯參主管陪同，赴資通電軍指揮部聽取任務簡報，針對組織規劃、軟硬體新式裝備籌獲及人才培育等方面，與高階幹部進行討論，並提出工作指導。

顧部長指出，在現代戰爭中，網電作戰的重要性日漸提升。資通電軍是防衛固守、重層嚇阻軍事戰略下的第一層嚇阻兵力，可使國軍迅速掌握情資、應對突發狀況，有效支援三軍聯合作戰。希望所有官兵在網路戰、電子戰的專業上持續精進、強化，以肆應未來戰場。

談話中，顧部長也特別肯定國軍各級幹部的辛勞，特別是過去兩年，因應國際情勢不穩定及中共的襲擾，國防部要求各單位正、副主官，不得同時離營，確保能即時應處突發狀況。經過長時間運作，參謀本部與各級的指揮機制，都已經累積相關的經驗，應處得宜。經過縝密研討，國防部決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態，依照112年經常戰備時期突發狀況處置規定執行，以兼顧各級幹部對家庭的照顧，並有利於國軍人才的長留久用。

行程最後，顧部長率國防部各級幹部，與資通電軍官兵代表合影、頒發端節團體慰問金，期許大家繼續守護家園、捍衛國家主權，也祝福端午佳節愉快、身體健康。