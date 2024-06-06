國防部副部長柏鴻輝5日前往金門地區視導部隊，關心官兵生活照顧及戰備整備實況，並代表三軍統帥賴清德總統及國防部長顧立雄，慰勉官兵戍守前線、捍衛國家安全的辛勤付出與努力。

5日的視導行程，柏副部長走訪國軍金門財務組等單位，聽取單位任務簡報，實地了解島上勤務、訓練、生活等各項設施及環境，並與官兵、聘僱人員座談，親切垂詢他們在島上的生活狀況，也向所有官兵預祝端午節愉快平安。

柏副部長表示，金門位處重要戰略位置，無論是兩岸之間的「禁、限制水域」大陸漁船越界，或是大陸無人機於營區周邊拍攝，都要有妥善的應處作為，外、離島各據點官兵必須透過相關程序要領，迅速反制應對，確維防區整體安全。

柏副部長指出，保防安全工作與情監偵部隊至關重要，必須要能儘早發現問題、解決問題，提供有效情資，供上級指揮官參考，使部隊能有時間做出應處，同時為部隊降低潛在風險。

柏副部長提到，「離島服務是一種榮譽」，長官與部屬之間應共創美好環境，讓官兵有「家的感覺」，改善生活設施、制度，凝聚單位向心，使官兵願意留在單位服務，並持恆落實人員的輔導工作，協助官兵解決困難與窒礙，為守護臺海安全，奠定堅實的戰力基礎。

最後，柏副部長在與單位合影時，親切與官兵互動寒暄，並告訴他們，保家衛國是國軍的職責，面對所有可能的敵情威脅，身處國家安全第一線的官兵弟兄姊妹們，應時刻秉持「同島一命」的精神，戮力戰訓本務工作，以實際行動展現國軍堅定守護家園的實力與決心。