現年47歲的大陸男星黃海波過去演出電視劇《媳婦的美好時代》、《咱們結婚吧》等，有「國民老公」封號，2014年卻驚爆買春，還嫖妓叫到變性人，遭當局全面封殺。他出獄後和女星曲柵柵到美國結婚生下一子，接著回大陸生活，最近兩人慶祝結婚10周年，兩人所生的8歲兒子也首度曝光。

具有演技實力的黃海波，2014年因嫖妓風波被列為「劣跡藝人」中箭落馬，而一同被捕的女子劉馨予之後出面，強調自己不是性工作者，只是小咖演員，兩人當晚什麼都沒發生，劉馨予母親則說女兒並非外界所傳的變性人，而是「生理畸形」，出生就是雌雄同體，但總總澄清已無法挽救黃海波的聲譽，他隨即淡出演藝圈，從美國回到大陸後改開演技訓練班當導師。

黃海波（右2）曾與海清來台上《康熙來了》節目。（圖／中時資料照）

2019年曲柵柵因演出電視劇《老酒館》人氣大漲，她受訪時被問到婚姻現狀侃侃而談，直言不後悔嫁給黃海波，承認先前另一半因嫖妓事件心理狀態很差，但生下兒子後，黃海波才漸漸走出陰霾，「雖然他不再是以前的那個風光的他，但他還是一個很正直的人」，並力挺黃海波說：「我選擇了相信他，我也不後悔我做的選擇」，也希望老公能再次活躍起來。

黃海波公開8歲兒子正面照。（圖／翻攝自微博）

而黃海波也罕見在微博轉發關於老婆的文章，有感而發說：「還好有妳」。近日，黃海波與曲柵柵慶祝結婚10周年，不僅補拍了婚紗照，還大方公開8歲兒子正臉，與黃海波相當神似，晚宴上還請來藝人好友黃磊參與，黃海波致詞時不斷感謝曲柵柵，表示如果沒結婚、沒有兒子，現在過的可能是另一種人生，是曲柵柵救了他們全家，網友回應：「是個好演員。可惜被擺了一刀」、「嫖娼人妖……是不是被陷害的，唉娛樂圈真亂」、「祝兩個人永遠幸福」。