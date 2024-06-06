「恰泰土丘」是記錄新石器時代早期農業聚落生活的重要遺址，也是目前已知最古老的人類定居點之一。（取自UNESCO網站）

記者廖子杰／綜合報導

土耳其考古學者近日在該國安納托利亞高原南部，舉世聞名的「恰泰土丘」（Catalh yük）新石器時代遺址中，發現目前已知最古老的麵包，據信其歷史可追溯至公元前6600年，迄今已8600年之久。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，據土國內吉梅丁埃爾巴坎大學科技研究與應用中心表示，考古團隊在「恰泰土丘」裡一處名為「Mekan 66」的區塊，找到一個基本上已毀壞、近似烤箱的結構殘骸。

恰泰土丘遺址出土 已發酵未烘烤

考古學家指出，他們在烤箱周圍發現小麥、大麥、豌豆種子，和一個約巴掌大小的「海綿狀」殘留物。經分析後，證實這些有機殘留物是未經烹調的發酵麵包，距今已有8600年歷史。

阿納多盧大學副教授、考古團隊隊長圖爾克坎表示，若仔細觀察麵包，可以發現其已經過發酵，但尚未烘烤，裡面澱粉一直保存到今日，學界「至今還沒有類似案例」。圖爾克坎指出，這些有機物是因為受到遺址中的薄黏土覆蓋，才得以保存下來。

卡茲昂帖沛大學講師、生物學家卡瓦克補充，這對土耳其和世界來說，都是一項「令人激動的發現」。

「恰泰土丘」遺址是經聯合國教科文組織（UNESCO）認證的世界文化遺產，也是目前歷史上已知人類最古老的定居點之一。UNESCO表示，經深入研究保存情況良好的遺址，可發現當時獨特的房屋布局，和許多壁畫、裝飾、浮雕等特徵，使該遺址成為研究「新石器時代早期農業聚落」的重要紀錄。