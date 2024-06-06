炎炎夏日想到出門就沒動力嗎？別擔心！跟著主持人的腳步來到依山傍水的烏來，體驗這趟避暑又透心涼的秘境之旅，讓你一路吃吃喝喝、走走逛逛，一同徜徉在豐富生態與美食地文化之旅吧！

首站來到「蝴蝶公園」，所在的位置就在大羅蘭溪貫穿的福山部落，位於南勢溪上游水源保護區，延著古圳步道走就能抵達，碎石步道平緩好走，兩旁還有綠樹遮蔭，聽著潺潺流水聲，愜意又消暑。

「蝴蝶公園」位於南勢溪上游水源保護區，延著古圳步道就能抵達。（圖／中時新聞網攝）

第2站的「內洞國家森林遊樂區」，有「娃娃谷」之稱，因過去蛙類眾多，發出的鳴叫聲與娃娃相似而得名。園區內生態豐富，海拔位於230至800公尺之間，一年四季皆有不同的生態景觀可以欣賞，不僅是蕨類樂園，還能發現許多昆蟲、蝶類、蛙類等蹤跡；除此之外，更有磅礡的瀑布景觀，享受綠意的同時還能吸取負離子的能量，非常適合一家大小攜手同遊。

第3站來到「烏來泰雅民族博物館」，烏來區是新北市境內唯一的原住民族地區，雖然目前入籍烏來的漢人人數多於原住民族，但從實際居住及族群歷史角度來看，泰雅族人仍是烏來最主要的主體民族。館內展示傳統泰雅歷史文化與生活器物之外，還有整個烏來地區的自然生態與文化資源。擴及社區居民的共同參與，可以結合部落帶動原住民族文化的觀光發展。

「烏來泰雅民族博物館」展示傳統泰雅歷史文化與生活器物之外，更包括整個烏來地區的資源生態與文化資源。（圖／中時新聞網攝）

用餐時間，可以前往位在烏來老街的「泰雅巴萊美食店」，店門口及店內皆使用竹子裝飾，泰雅族圖騰掛畫更隨處可見，還有打獵的戰利品標本，充分展現原住民族的特色。店內提供原民風味料理，像是炒過貓、檳榔花、山豬肉…等，想要品嚐道地的泰雅美食千萬不要錯過！

最後就搭乘「烏來台車」為烏來旅程畫下美好句點，路線往返於烏來老街和烏來瀑布，分別設有烏來站、瀑布站，沿路透過開放式車窗吸取山林芬多精，飽覽烏來綠意風光，終點站還能近距離欣賞壯闊的烏來瀑布。

到烏來除了老街還有許多選擇，不論是享受大自然、體驗泰雅文化或是享用泰雅美食，都能一次滿足所有需求，周末就來一趟烏來深度旅遊，好好體驗烏來之美！（新北市政府觀光旅遊局廣告）