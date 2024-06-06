南韓女團「少女時代」隊長太妍的體重問題在近年成為粉絲最關心的事，因她去年臉頰凹陷，甚至連衣服都快撐不起來的模樣，引發討論，更讓人看了相當擔心她的健康狀況。但近期進入活動空白期的她，被發現她在這段時間似乎變胖了。
一名南韓網友近期在知名論壇上分享太妍的近照，可見太妍因為體重增加的關係，不僅臉頰肉長回來、身材變得勻稱，看起來也更健康、有活力，而這樣的變化也讓許多人看了都大讚她猶如回到2007年剛出道時清新的模樣「看起來更好了」、「不管有沒有增重都是仙女」、「金太妍絕對要保護好妳的臉頰」、「這種程度還是很瘦呀！」而粉絲見狀也放心不少，希望她可以保持身心健康，繼續在舞台上閃閃發亮。
事實上，出道17年的太妍在外貌上並沒有太大的變化，而她為了維持體態即使自己不喜歡運動，仍會持之以恆。但在飲食上卻不是非常健康，她曾在受訪時坦言，自己很喜歡吃果凍，甚至愛吃到可以一直吃果凍、喝咖啡，連飯都不吃。
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