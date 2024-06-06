環境部長彭啟明先前接受本報專訪時坦言，2050年淨零排放「現實來看根本達不到，台灣也可能一樣」，他6日也表示，從氣候科學角度來看，各國提出淨零排放目標，確實達不到，台灣要非常努力，盡量縮短差距。

環境部長彭啟明今到立法院社環委員報告「廢棄物暫存量逐年攀升，廢棄物處理政策短中長程規畫」。

彭啟明會前表示，各國雖提出淨零目標，但現實上仍有一段差距，台灣必須很努力，如果從氣候科學角度來看，確實達不到，但台灣要非常努力，會盡量縮短差距。

面對部分國家重啟核電，他表示，日本重啟部分核電廠遇到當地很大抗爭跟壓力，韓國欲重啟，也遇到很大抗爭，所以國家並非想重啟就重啟，綠能成長3倍仍是聯合國氣候變遷大會的共識，沒有鼓勵一定要核能。

但彭啟明指出，SMR、核融合等新核能確實是一個選項，其中SMR最快2029年才會商轉、核融合至少10年後才可能成真，待SMR商轉無虞，台灣評估是否能採用。

他提到，聯合國氣候變遷大會也共識不補貼化石燃料，但台灣必須考量民眾感受及消費者物價指數（CPI），如果電價有調整，會尊重經濟部，不過核電不見得最便宜，因為傳統電力算入碳費，其實一點都不便宜，尤其未來碳排都要徵收碳定價，未來電價或能源價格勢必往上升，如何節能才是最重要。