危老都更動能爆發，統計北市大安區初估約有600億推案規模，待建設一一完工，將為城市帶來新風貌。其中，位於大安靜巷內的「仁仰」集時尚、精品、潮流於一身，住戶步行輕鬆逛遍各大精品百貨；且緊鄰富人指標仁愛圓環旁，更受惠信義計畫區利多，條件優勢為建案增添高貴光環。

質感生活人人嚮往，「仁仰」位於大安區寧靜巷內，更鄰近象徵富人指標的仁愛圓環，且輕鬆抵達松山機場，不管是接軌國際、暢遊國內，皆相當便利；除了坐擁東區繁華商圈、大安區精華地段外，精品商家林立更是吸引高端族群目光。

「仁仰」附近有忠孝、復興、敦化SOGO百貨、微風廣場、新光三越等多間精品百貨。圖為SOGO復興館。（圖/業者提供）

步行可及的距離內，便有忠孝、復興、敦化SOGO百貨、新光三越、微風廣場 等多間精品百貨，匯集眾多國內外時尚品牌，無論是追求時尚潮流，還是尋找經典款式，皆能輕易滿足所需，享受優雅的散策步調；另外，美食選擇也相當多元，從街邊小吃到米其林餐廳，應有盡有。且附近優質學校林立，包含復興小學、仁愛國小、仁愛國中、懷生國中等，小孩能夠提早累積人脈存摺。

「仁仰」位於商圈發達的大安區，附近精品商家林立。圖為新光三越忠孝店。（圖/業者提供）

『仁仰』由蘇喻哲建築大師整體規劃，在2棟建築之間特別設計便於住戶行走的廊道，創造出更多互動空間，讓原本搬離大安區的居民，因習慣寧靜巷弄氛圍，以及忘不掉的熱情鄰居們再次搬回來，此設計更是延續溫暖人情味。

在建築結構方面，採SC鋼骨，提升耐震係數至0.264G，可對抗六級地震，並申請耐震標章。工程採用200公分深地梁的RC筏式基礎，並於地下室四周設置70公分厚的連續壁，額外增設三道地中壁及一道內扶壁。除了確保基礎穩固，亦能進一步強化整體結構的穩定性與堅固性。

「仁仰」步行約3分鐘抵達捷運忠孝復興站，交通相當便利。圖為忠孝東路。（圖/業者提供）

此外，建築施工品質精良，建案由日本超過40 年營造經驗建築職人田中純夫監督，藉由親臨現場指導，把關每項施工環節，落實第三方監督，給予住戶安心好宅。

「仁仰」建材導入德國Leicht廚具、不二鋁門窗、6+6膠合節能玻璃；衛浴方面則配置德國hansgrohe龍頭、美國KOHLER面盆、日本TOTO馬桶等。建案位於台北市大安區大安路一段84巷、仁愛路四段27巷口，基地坪數約428.34坪，規劃39坪、46至47坪、80坪房型；設計地下4層、地上14層樓建築，眾多優勢吸引高資產客戶目光。