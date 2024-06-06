朝鮮與韓國互嗆叫囂，動不動就演習與試射導彈等軍事行為，多數韓國民眾已見怪不怪，早就習以為常。不過，對居住在朝韓邊界的居民來說，這卻是不可小覷的事情，整個朝鮮半島已出現山雨欲來風滿樓的現象。

在韓國總統尹錫悅強力主導下，韓國4日的國務會議已通過停止朝韓九一九軍事協議。韓國官媒韓聯社表示，這項協議是前任韓國總統文在寅與朝鮮領導人金正恩，在2018年9月19日所簽的平壤共同宣言附議協定，當時就是要禁止針對對方的敵對行為。

在朝韓停戰70多年後的今天，北緯38度線非軍事區（DMZ）已經變成本地以及外國遊客必遊的觀光勝地之一。1950到1953年爆發朝韓戰爭後，其實這兩國在技術上而言現今還是處於戰爭狀態，並沒有真正停火。

朝韓軍隊在邊境相互對峙中，在朝向韓國的方向，朝鮮已布滿導彈以及火箭等軍武。朝鮮表示，將暫停發送穢物氣球到韓國，前提是韓國不能再發放批評朝鮮的文宣傳單。

不過，部分脫北者與民運人士認為，除非朝鮮的金正恩出來道歉，否則還是會把裝有批判朝鮮的文宣氣球送到朝鮮境內去。據悉，韓國民間團體已在5月初時，向朝鮮投送20顆大氣球，裡面裝有30萬份傳單，以及2,000個已下載韓國各種流行文化的USB，包括音樂以及戲劇等。

韓國負責處理跟朝鮮關係的統一部（Unification Ministry）表示，正在密切注意這種跨境發送傳單的行為，因為韓國是民主社會，故這種做法也受到言論自由的保護。

住在朝韓邊境附近的韓國民眾直言，其實朝鮮對文宣氣球很反感，避免刺激朝鮮進而發生不必要的衝突，在看到韓國民運人士發送氣球去朝鮮時，就會找也住在邊境的居民一齊去阻止。