周四香港恆生綜合指數早市上升164點或0.9%，為18589點。國企股(H股)指數升0.7%。科技指數漲1.2%。
騰訊、阿里巴巴、美團皆高開逾1.5%。
半導體股和蘋概股延續昨日漲勢。華虹半導體升6.5%，中芯國際漲4.1%；舜宇光學漲3%。
黃金股回暖，招金礦業漲5.8%，山東黃金升5.4%。
美國ADP就業成長低於預期，增添了降息預期，美股周三全面上揚，標普和那指都創歷史新高，金龍中國指數也升1.6。恆指周四則高開0.83%。
周四香港恆生綜合指數早市上升164點或0.9%，為18589點。國企股(H股)指數升0.7%。科技指數漲1.2%。
騰訊、阿里巴巴、美團皆高開逾1.5%。
半導體股和蘋概股延續昨日漲勢。華虹半導體升6.5%，中芯國際漲4.1%；舜宇光學漲3%。
黃金股回暖，招金礦業漲5.8%，山東黃金升5.4%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。