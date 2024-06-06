周四香港恆生綜合指數早市上升164點或0.9%，為18589點。國企股(H股)指數升0.7%。科技指數漲1.2%。

騰訊、阿里巴巴、美團皆高開逾1.5%。

半導體股和蘋概股延續昨日漲勢。華虹半導體升6.5%，中芯國際漲4.1%；舜宇光學漲3%。

黃金股回暖，招金礦業漲5.8%，山東黃金升5.4%。

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