因應疫情後消費型態轉變，消費者渴望多元類型的體驗，美而快自2022年起積極投入UR Living複合式商場的擴展作業，實體店營收也快速成長，不僅補足線上消費差額，更擴大了公司整體營收規模，雖然因去年同期仍有PCB業務，今年前5月合併營收13.1億元，年減9.3%，單看電商業務表現，5月合併營收及前5月合併營收分別較去年同期成長9.1%、4.6%，實體店部分，以5月中開幕的台北南西店為例，營運僅約半個月，即貢獻了2075萬元營收，挹注美而快電商業務5月營收月增及年增雙成長，且增幅超越前4月表現，顯見實體店體驗購物的效果，以實體店營收貢獻快速成長來看，全年合併營收可望保持成長。

美而快表示，UR Living複合式商場匯聚吃喝玩樂，以數據上看，目前實體店面回購率超過30%，從實體店延伸至線上消費的比例突破70%，線上線下相互導流效益明顯可見，由於美而快擁有逾280萬人的會員數，整合線上與線下資源及優勢，透過數據分析強化服務品質和效率，提升消費者線上線下的購買率，將發揮更強大的綜效。

美而快5月來自實體通路的營收占比提升至2.6成，而目前尚有5間UR Living複合式商場正在籌備中，預計下半年將全數開幕營業，待門市開出後，營收貢獻將逐步認列，全年營收成長可期。