立法院三讀修正通過國會改革法案，行政院昨（5）日收到立院函文，預計今日院會討論後，依法提出覆議案。對此，國民黨立委羅智強表示，覆議案表決藍白聯手一定會贏，但要防止民進黨立委癱瘓議事；對於後續釋憲，羅也分析，大法官若做出暫時處分凍結法案就是對國會最大的挑釁，在野一定強力反制，若沒被凍結就會從超思雞蛋等受矚目且案情易釐清的案件下手，作為調查、聽證的範例。

國民黨立委羅智強今上午在直播節目《國會風雲》表示，行政院以窒礙難行做為理由，很明顯是為覆議而覆議，但也並不意外，以目前立院席次來看，還是會堅持立法院要監督政府、看守人民荷包、監督貪腐弊案的立場和職責，覆議案送來就用表決打回去，國民黨加民眾黨一定會贏。

對於國民黨團如何應對覆議案攻防，羅智強表示「非常單純，就是防止民進黨癱瘓議事」，因為15天內、也就是4次院會，若沒有對覆議案做出決議，此案就會被打回。癱瘓議事有兩種方式，民進黨立委佔領主席台，或是號召群眾攻佔立法院，複製太陽花。

羅智強分析，但後者的可能性相對較低，因為上次觀察，動員能量沒有像太陽花那樣，且年輕人的意見也有分歧，綠營應該不會動員群眾。而民進黨立委若要攻佔主席台，那國民黨立委也沒有選擇，只能捍衛議事不被癱瘓，再次爆發激戰。就看民進黨是採用甚麼策略，在野黨立場就是全力守護國會尊嚴。

除覆議案外，民進黨立院黨團也預告將對國會改革法案提出釋憲，羅智強預言，「大法官會宣布違憲」，因為大法官都是民進黨提名的人，民進黨這波跟國會宣戰、想癱瘓議事、號召群眾的大規模作戰就是為了大法官釋憲鋪路。

羅智強更直言，若大法官釋憲時做出「暫時處分」會非常嚴重，相當於直接把立法院廢除，以後只要民進黨對於立法院的立法不高興就用釋憲暫時處分，在公布釋憲結果之前暫時凍結該法案，但釋憲時程可以無限期拖延，這是對國會最嚴重的挑釁，在野黨一定會做出強烈反制。

若大法官沒有做出暫時處分，羅智強表示，覆議案最多拖延1個月，之後國會改革法案就會生效，在野黨會將超思雞蛋、快篩小吃店等比較受矚目、案情相對容易釐清的案子，做為先行指標的案例，做聽證、調查。

至於最終大法官的釋憲結果，羅智強分析，若宣告「全部違憲」那也很嚴重；若是｢一部分違憲、一部分合憲｣，就要針對違憲部分做論證，這是另一個輿論戰場，合憲部分就可以繼續去做。