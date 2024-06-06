AI（人工智慧）狂潮席捲全球，推升AI晶片巨頭輝達股價飆上1224美元天價，市值衝破3兆美元超越蘋果。不過，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周四（6日）在演講中警告，在金融領域使用人工智慧可以降低交易成本，但會帶來「重大風險」。

路透報導，葉倫在金融穩定監督委員會和布魯金斯學會的AI會議上發表演說時表示，AI相關的風險已成為監管委員會的首要議題。

她說，AI模型的複雜性和不透明性，不足以應對AI的風險管理框架，以及市場參與者過度依賴相同的數據和模型而出現的相互連結，可能會產生特定的漏洞。

葉倫指出，開發AI模型和提供數據資料、雲端服務的供應商過度集中，也可能會帶來風險，並放大現有協力廠商服務供應商的隱憂，並認為數據不足或錯誤可能使金融決策過程中出現新的偏見。

不過，葉倫也肯定AI帶來的好處，包括客戶支援服務自動化、提高效率、詐欺檢測和打擊非法金融等，還強調，自然語言處理、影像辨識和生成式AI方面的進步，創造了新的機會，使金融服務成本更低、更容易獲得。

葉倫提到，財政部將與金融監管機構就AI議題進行定期討論，包括利用該技術降低洗錢、恐怖主義融資和逃避制裁等非法金融風險。