隨著疫情的解放，航空產業正蓬勃的發展茁壯，航空高科技人才的需求正夯。位於桃園航空城最近的航空城大學―萬能科技大學航空光機電系(航機系)，正積極地與航空城中的各大航空公司合作，培育下一世代的飛機複合材料、無人機研發、飛機零組件與飛機維修專業人才，目前航機系已與長榮航太科技公司共同成立長榮精英班，為期二年的訓練及現場實習，厚實學生的飛機維修技能，減少學生自行摸索的時間，達成「訓用合一」的教育目標。

萬能科大秉持著「全國唯一航空城大學」的絕佳地理優勢，是全國唯一三大航空公司―中華航空、長榮航空及星宇航空簽訂策略聯盟的大學，學生享有航空產業產學合作最豐富的人才培育資源。同時萬能科大航機系也積極與中華航空集團―臺灣飛機維修公司合作，率先媒合學生至臺飛公司實習，學生在畢業前就能取得台灣飛機維修公司的正式員工資格。未來萬能科大莊暢校長與台飛公司總經理李志偉將規劃成立「萬能台飛精英班」，培育更多的飛機維修專業人才。另外也有在桃園航空城中的長銳航材、安博全球航太、長榮航勤及華夏航科等公司實習，學生們優質的表現都受到公司高層高度的肯定。

今年第54屆全國技能競賽北區賽，萬能科大航機系培育的陳羿舜和林子詮分榮獲飛機修護金牌、佳作。尤其是陳羿舜同學比賽成績優異，技冠群雄，在單親家庭中成長，畢業於台中嘉陽高中飛修科，本想減輕家中負擔從軍去，但因對航空有夢想，選擇萬能航機系就讀，在學期間獲得學校補助學雜費優惠的技藝(能)選手獎助學金，以及補助每月生活費的國際競賽培訓選手獎助學金。此次更為了技能競賽積極備戰，賽前每天都在選手室埋頭苦練，熟練各種維修技能，終於在比賽中獲得了第一名的佳績，謙遜懂事的羿舜，將功勞歸於徐丁盛、楊豫台及王善源三位老師不辭辛勞的指導，同時也感謝學校提供各方面資源的奧援，讓他能專心繼續朝全國技能競賽決賽挺進。

莊暢校長語重心長的說:「航空業蒸蒸日上，未來數十年需要大量新血注入。現在台灣產業發展面臨少子化的巨大衝擊，兢兢業業為社會培養可用的人才，是萬能科大責無旁貸的天職。」因材施教、適性揚才、優質銜接，一直是萬能科大著力實踐的教育使命，更是航機系對家長的承諾。業界實習讓學生有更清晰的職業方向，職場實習有助於學生的專業成長，全學年的實習更是職涯探索的前哨。

萬能科大航機系校外實習面試在今年四月份已如火如荼展開，熱愛航空產業的學生們，個個摩拳擦掌打算在面試中大展身手，希望自己是航空維修產業中的千里馬，能在同儕競爭中脫穎而出，雀屏中選；而航空維修與製造大廠也希望自己是眼光精準，識拔良駒的伯樂。萬能科大航機系利用學校鄰近航空城的地理優勢，積極與航空修護大廠建立穩定合作的人才培育機制，將學習場域延伸至校外專業職場，開拓了學生的眼界，也讓學生預見未來自身的實力與身價，建立萬能航機系的教育特色。