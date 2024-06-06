2024台灣海洋國際青年論壇於6月4、5日在屏東國立海洋生物博物館舉行，美國在台協會高雄分處處長張子霖（中）與青年代表合影。

海洋委員會與美國在台協會高雄分處（AIT／K）於6月4、5日聯手舉辦「2024台灣海洋國際青年論壇」，AIT／K處長張子霖在開幕致詞時表示，美國將繼續與台灣及其他世界夥伴密切合作，推動海洋保護和全球環境議題。

在2024年的初夏，屏東國立海洋生物博物館格外熱鬧，海洋委員會和AIT／K聯手主辦「2024台灣海洋國際青年論壇」，自活動開辦以來，已吸引來自24國800餘名年輕學子和科學家們參與。今年，他們懷抱著對海洋的熱愛和好奇心共聚一堂，希望藉此激發青年學子的創造力，運用海洋科學的知識來發想創新的解決方案，提升年輕一代對海洋議題的關注。海委會熱烈歡迎所有青年朋友加入守護海洋的行列。

張子霖表示，海洋是大家應對氣候危機、創造更潔淨、更安全、更健康未來的核心。過去，台美夥伴關係穩步擴展，雙邊共享許多價值觀，這其中也包含藉由減少有害排放及自然資源保育，為未來世代保護並保存我們的地球之共同願望。美國將繼續與台灣及其他世界夥伴密切合作，推動海洋保護和全球環境議題。

海委會說，今年活動辦理在國立海洋生物博物館，這不僅是台灣及世界海域跨世紀的海洋知識寶庫，更是世界十大水族館之一。活動期間，學子們參加了夜宿海生館與魚共眠活動，走進海生館的祕密花園，「原來平常看到的展示缸上是長這樣！」導覽員不藏私地與大家解釋海底生物的習性、特色、魚苗孵化過程等知識，還體驗到餵食熱帶魚群，並觸摸「倒立水母」。

當大家再次回到展示廳內，映入眼簾的魚群不再只是過客，深度認識過後與魚共眠，度過了一個難忘的夜晚，不僅增進了學子們對海洋的認識，也激發了學員們對海洋保育的熱情與責任感。