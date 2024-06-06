立委郭國文表示，5月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計大增至7509億美元，約當外匯存底比重也升至131％，單月暴增達379億美元。

針對外資持有國內股票及債券金額大增，郭國文質詢，央行是否有進行任何的壓力測試？

楊金龍表示，央行都會進行不同Scenario情境下的處理，例如最極端的情況之下是什麼情況，央行要如何因應，讓國人安心。但請委員允許我，在國會議堂裡予以保留。

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