●有「小非農」之稱的ADP民間就業數據再次印證美國就業市場持續降溫，可能促使聯準會今年開始降息。美國人力資源公司ADP公布，5月美國民間就業新增15.2萬人，創下4個月來新低，亦遠低於市場預估的新增17.5萬人。

●美國供應管理協會（ISM）公布，5月非製造業採購經理人指數（PMI）為53.8，與4月份的49.4相比意味著重返擴張，並優於市場預期的50.8。

●S&P Global美國5月服務業PMI終值為54.8，符合初值與市場預期。綜合PMI終值為54.5，略高於初值54.4和市場預期54.2。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌5.2%，延續前一周的跌5.7%。30年期定息抵押貸款利率為7.07%，略高於前一周的7.05%。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加123.3萬桶，市場預期為減少231.1萬桶。汽油庫存增加210.2萬桶，超出市場預期的增加196.4萬桶。餾分油庫存增加319.7萬桶，超出市場預期的增加253.2萬桶。上周美國原油進口量增加1.3萬桶/日。煉廠產能利用率上升1.1個百分點。

●美國ISM服務業數據優於市場預期，為美元帶來支撐，周三美元指數一度漲0.34%，報104.46。日圓急挫1.03%，報156.48兌一美元。加拿大央行宣布降息25個基點，成為G7第一個降息的成員國。此決議符合市場普遍預期。該央行總裁Tiff Macklem表示，如果去通膨進一步取得進展，不排除進一步降息的可能性。加元一度跌0.48%，報0.7277美元。全球最大加密貨幣比特幣連漲第6天，並站穩7.1萬美元。

●數據顯示美國就業市場降溫，周三美國公債殖利率下挫。據外媒報導，對利率較敏感的美國2年期公債殖利率一度跌4.6個基點，報4.724%，創下4月4日以來新低。10年期與30年期債息均連跌5天，並雙雙創下3月28日以來新低。美國10年期公債殖利率一度下跌5.8基點，報4.275%。

●聯準會今年降息機率回升，周三紐約期金收漲28.1美元或1.2%，報每盎司2,375.5美元。現貨金漲1.22%，報每盎司2355.3美元

●美國原油庫存意外攀升，但市場看好聯準會9月降息有利於原油需求前景，周三國際油價「連5跌」止步，紐約期油收漲82美分或1.12%，報每桶74.07美元。倫敦布蘭特期油收漲89美分或1.15%，報每桶78.41美元。