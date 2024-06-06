和平警分局指出，於5月2日上午5時許，在台中市和平區梨山段附近，查獲3名失聯泰籍移工有地種植大麻。（和平警分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市和平警分局配合執行「安居專案」，3月間查獲3名失聯泰籍移工，在梨山有地種植大麻，警方溯源追查，5月2日查獲2男1女等3名泰國失聯移工也種植大麻，當場查扣50株大麻活株及安非他命吸食器2組，警方將3人依《毒品危害防制條例》及竊占罪嫌移送偵辦，檢方聲押獲准。

和平警分局指出，今年3月先查獲失聯宋姓泰籍移工等3人在工寮後方栽種2株大麻及乾燥大麻些許，3人供稱大麻植栽來自「老部落」送男等人，警方隨即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，因送男等栽種大麻的地點偏僻，監控不易，因此組成專案小組共同偵辦。

和平警分局指出，根據線報，於5月2日上午5時許，在台中市和平區梨山段附近，查獲失聯泰籍移工32歲送男、42歲平女、42歲甘男等3人，發現他們除在梨山有地種植大麻，也查扣大麻活株50株、安非他命吸食器2組、毒品殘渣袋3個、電子磅秤1個等物，扣案偵辦。

據警方了解，送男與平女在泰國認識，10年前一起來台工作，多年前因曠職失聯，雇主報警尋查，2人就在梨山地區打零工植種蔬果之餘並邀甘男一同栽種大麻牟利，並換取安非他命第二級毒品共同施用。

和平警分局長沈能成指出，警方深耕地方並獲得當地農民協助，且專案人員不辭辛勞裝扮成幫農長途跋涉蒐集情資，完整規畫逮捕行動，進而成功破獲本案，呼籲不論是國人或外籍移工，對於非法栽種大麻或施用毒品將持續強力執法不懈，保護市民身心健康。