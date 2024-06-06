印度選舉結束，73歲的現任總理莫迪一如預期順利連任，不過國會席次執政黨沒過半，代表未來政策通過需要有其他小黨支持，這代表他可能更難通過重大經濟改革案。然而，專家認為，這不會影響到印度經濟，「莫迪政府仍有足夠的權力來推行改革，將潛在成長率保持在6%至7%。」

CNN報導指出，印度在莫迪擔任總理的前兩屆任期內蓬勃發展，成為世界第五大經濟體，但如果印度要成為經濟超級大國和中國的製造業競爭對手，新政府將需要做出更大的改變來維持這步伐。

美國基金管理公司銘基亞洲基金（Matthews Asia）投資組合經理米塔爾（Peeyush Mittal）認為，隨著政府權力更分散，未來的政策制定總體上將變得更困難。例如，土地改革可能對現在的莫迪來說很難實行。與中國相比，企業在印度取得土地面臨更多障礙，僱用或解僱工人也更困難。儘管印度已成為電子製造的主要中心，但在服裝、玩具和家具等領域仍落後中國。

儘管莫迪領導的在選舉中意外遭遇挫折，但專家表示，這個世界上成長最快的主要經濟體將繼續實現其目標。「莫迪政府仍有足夠的權力來實施改革，將潛在增長率保持在6%至7%，」凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家士蘭沙（Shilan Shah）在周二的一份報告中指出，「這將使經濟規模在未來十年內增長一倍以上。」