廢考監議題近日引發朝野攻防，民進黨立委陳亭妃日前偕29位民進黨立委連署共同提出修憲案，要求「廢考監」；國民黨拋出「廢院不廢權」、「修憲廢院前先凍結預算」等倡議。國民黨立委柯志恩昨（5日）則說，不要忘記之前大家藍綠都各有共識的18歲公民投票都沒有辦法了，現在提出廢考監有機會嗎？「基本上是假議題」。

關於廢考監，柯志恩在《少康戰情室》中分析，要先釐定清楚到底是制度問題還是人的問題，現在監察委員是由總統指派，一定是總統認為完全符合他們政黨利益，且基本上要廢考監說實在只有「修憲」一條路，陳亭妃提出後真的是要修憲嗎？不要忘記之前大家藍綠都各有共識的18歲公民投票都沒有辦法了，現在提出廢考監有機會嗎？你覺得有機會嗎？基本上是假議題。

柯志恩提到，只能說考監這件事，說實在就憲法規定來說就只有修憲，很驚訝民進黨團總召柯建銘又說是毀憲亂政，過去總統賴清德說中華民國憲法是一個災難，現在動不動就把憲法搬出來，「真的覺得憲法是民進黨目前最大的尚方寶劍」。