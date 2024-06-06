一名男子因胸悶不適被送到急診，結果在照心臟超音波時，發現有很多血栓，另肺部也有一些肺栓塞。而進一步深究罹病原因，原來患者平常沒有運動且都久坐，長久下來就導致他現在這個狀況。醫師也藉此提醒，不少上班族一坐就是6小時起跳，回家後又繼續躺著或坐著滑手機追劇，小心會誘發許多嚴重病症，不可不慎。

外科醫師陳榮堅在個人粉專發文提到，該男子被送來急診的當下，由於其BMI值高達40，初步以為是和病態性肥胖有關，但仔細一看又有點不對勁，因從心電圖和血氧濃度（只有90左右）來看，感覺像是快要心肌梗塞。趕緊幫他做進一步檢查，結果在心臟超音波發現有很多血栓，肺部也有一些肺栓塞。

事後探究男子罹病原因，陳榮堅說，關鍵在於他平常沒有運動且都久坐，產生下肢靜脈曲張的問題。當血流不順，突然做某些動作，使血栓大量斑塊往心臟流，再打到肺臟，就導致患者現在這個狀況。

藉由此個案，陳榮堅疾呼，千萬不要忽視久坐所帶來的危害，它不僅會造成肥胖、血液循環不佳，還可能會增加罹患許多疾病的機率。他提及，根據世界衛生組織（WHO）2020年的「身體活動和久坐行為指南」指出，久坐與心血管疾病、癌症、第二型糖尿病的發生率有關。

陳榮堅提醒，上班時別一坐下就是坐一整天，務必要定時起來伸展一下，去喝個水；另外，也建議平時可走樓梯取代搭電梯，增加日常活動量。最重要的是，每天最好適度運動，不但能讓血管彈性變好、減少血栓發生，也可加強心肺功能的運作。