5月空運市場，電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求，持續帶動空運需求高漲，過去5月的淡季並沒有出現，此外，企業將生產從中國轉移到泰國和越南等國家的措施也促進了亞洲市場交易量的增長，全球消費者需求持續增加，預計今年第3季將出現更顯著的增長，空運市場也將出現更顯著的增長。

5月海運市場，在紅海危機的干擾以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，海運的需求持續強勁，2024年前四個月跨太平洋東行（TPEB）出貨量年增19.1％，?然而西岸的運力減少14％，東岸的運力減少11％，船公司運力持續減少造成供不應求，加上為了避免美國和歐洲年底前可能徵收的高額反傾銷進口關稅，中國的電子商務，電動車產業和再生能源相關貨物海運出口量大幅增加，旺季從以往的6月提前了整整一個月，海運運價持續飆升。

同時在強勁需求的推動下，跨太平洋東行（TPEB）航線的海運運價持續上漲，將對空運市場產生影響，與2021年的情況類似，預計從6月開始，更多海運併櫃運輸將從海運轉為空運，其中跨太平洋東行(TPEB)航線的轉換會尤其明顯，中菲行空運及海運皆具有優異的競爭力，將同時受益。