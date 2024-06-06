黃嫌等人被依組織、槍砲、殺人未遂等罪移送新北地檢署偵辦。（新北刑大提供）

警方查扣槍枝、棍棒等證物。（新北刑大提供）

26歲竹聯幫神武堂風麒會黃姓會長招募涉世未深少年加入幫派，還擁槍自重，仗著成員凶狠、慓悍，聚眾滋事，於大台北地區闖出名號，經新北地檢署指揮偵辦，日前拘提黃姓會長及11名黨羽到案，起獲改造手槍2枝、子彈、電擊棒、開山刀等證物，黃姓會長等5人並經檢察官偵訊後聲押獲准。

警方調查，黃嫌現為竹聯幫神武堂風麒會會長，平日混跡大台北地區，除招募未成年少年加入幫派外，只要有人對幫派或成員出言不遜，即率眾傾巢而出，給予對方痛擊，或有成員欲脫離幫派、有不遵守幫規，黃則指揮黨羽棍棒伺候。

警方指出，2023年8月間，幫派成員廖姓少年向黃嫌透露，稱在網路軟體抖音遭嗆聲，黃嚥不下這口氣，糾眾前往談判、鬥毆，幸警方即時攔阻偵辦。

另名林姓少年去年在網路聊天因理念不同，而與成員發生網戰，進而互嗆輸贏、掃堂滅會等語，黃為討回顏面，去年9月間率眾多人持開山刀等凶器於板橋民生路三段埋伏圍毆林姓少年，造成他雙腿及手臂有多處刀傷。可見幫派囂張氣焰。

新北市刑大全力追查，終於鎖定黃男涉嫌重大。3月間，在檢方指揮下，警方兵分多路、拂曉出擊。當時黃仍在睡夢中，對突如其來的攻堅行動毫無防備，警方迅速突破防線，將黃被壓制在地，狼狽遭逮。

黃嫌向警方供稱，因預感自己可能會遭到逮捕，於堂口放置2把槍，以便在必要時與警方火拼。然而，在警方強勢的攻堅下，黃嫌根本沒有機會使用武器就被制服。

警詢後，黃嫌等人被依組織、槍砲、殺人未遂等罪移送新北地檢署偵辦，複訊後遭裁定聲押獲准。