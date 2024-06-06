海空承攬業代中菲行（5609）6日召開股東常會，啟動世代交替，中菲行創辦人、原任董事長錢堯懐將集團的經營重任傳承給女兒錢文莉及執行長施振昇，中菲行表示，藉由有效的專業團隊及近年強化的數位行銷，中菲行已建立了專業的數位行銷國際物流服務管理的團隊，相信依兩人優異的經營能力及創新思維，定能百尺竿頭更上層樓。

中菲行同時公布5月營收21.85億元，較去年同期增加23.6％，較上個月成長12.7％，為今年度營業額最高的月份，也創下自疫情結束後，從2023年1月到目前的歷史新高，累計1月至5月營業額為95.73億元，較去年同期成長9.1％。

中菲行指出，5月空運市場，電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求，持續帶動空運需求高漲 ，過去5月的淡季並沒有出現，此外，企業將生產從中國轉移到泰國和越南等國家的措施也促進了亞洲市場交易量的增長，全球消費者需求持續增加，預計今年第3季將出現更顯著的增長，空運市場也將出現更顯著的增長。

5月海運市場，在紅海危機的干擾以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，海運的需求持續強勁，2024年前四個月跨太平洋東行（TPEB）出貨量年增19.1％，​然而西岸的運力減少了14％，東岸的運力減少了11％，船公司運力持續減少造成供不應求，加上為了避免美國和歐洲年底前可能徵收的高額反傾銷進口關稅，中國的電子商務，電動車產業和再生能源相關貨物海運出口量大幅增加，旺季從以往的6月提前了整整一個月，海運運價持續飆升。

同時在強勁需求的推動下，跨太平洋東行（TPEB）航線的海運運價持續上漲，將對空運市場產生影響，與2021年的情況類似，預計從6月開始，更多海運併櫃運輸將從海運轉為空運，其中跨太平洋東行(TPEB)航線的轉換會尤其明顯，中菲行空運及海運皆具有優異的競爭力，勢必同時受益。