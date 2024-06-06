藝人孫鵬和狄鶯的24歲獨子孫安佐先前在美國涉及恐攻遭逮，平安獲釋回台後，最近又爆出在泰國碰大麻，還無意間闖進別人家。近日，孫安佐受訪坦言對爸媽言行失望後，又在IG限動自曝：「對了，我第一次就考托福就90分，還有考上美國天普大學」，對槓酸民，還自己製作哏圖回應外界流言。

孫安佐近來常用限動回應網友對他的評論，昨(5日)他先表示自己成績還不錯，首度考托福就90分，甚至錄取美國名校，未料後來捲進恐攻案，被關押了261天之後，被強制遣返出境回台，並且一生不得入境美國。

孫安佐日前出面受訪。（圖／中時資料照）

莫名再度成為話題中心的孫安佐，昨也轉發動物影片，片中寫著其他人問他：「為什麼你都不會焦慮？」，片中可見一隻名為「冥想」的貓咪在名為「我」的貓咪之前，撞開了名為「焦慮」的貓咪，強調他目前內心很平靜，並不如外界所說的躁動，更高EQ曬出自己表情厭世的新聞截圖自嘲。

孫安佐透露曾錄取名校。（圖／翻攝自sun_gojo99 IG）

此外，孫安佐繼續曬出一張所謂「台灣人都說：我才不認同你」的動漫截圖，反擊寫下5字：「好的大小姐」，對於酸言酸語似乎無感。先前他也坦言和父母親一直有矛盾，他不靠家裡也可以賺很多錢，並指對母親行為失望，但還是愛她，也對老爸孫鵬隔空喊話，「別做偷雞摸狗的事」 ，言下之意是希望父親不要再放符水了。

孫安佐大方自嘲。（圖／翻攝自sun_gojo99 IG）

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