【LIVE直播】邱瓈寬慟別93歲母親 演藝圈親友赴追思會場哀悼｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜ 대만 뉴스 방송｜2024.06.06 @ChinaTimes

知名製作人邱瓈寬（寬姐）的母親，1日因肺炎病逝，享耆93歲，追思會場於今（6日）上午起開放親友弔唁。向來非常孝順的寬姐，這幾天強忍悲慟處理母親後事，今早約9點20分便現身靈堂。謝金燕、王力宏、陳建州夫婦10點多陸續抵達，親自弔唁，黃鶯鶯、鍾楚紅、張惠妹、陸小芬、劉若英、張小燕等星友也送花致意。

謝金燕今步出靈堂時，雙手合手向媒體致意，她得知寬姐媽媽過世很傷心，也有安慰寬姐請她節哀。謝金燕近來參加《乘風破浪》暴瘦，她說，「我會撐住！」已有在吃東西了，請大家放心。

謝金燕在經紀人球球陪伴下抵達靈堂致意。（黃雯犀攝）

張小燕抵達6分鐘後，在寬姐護送下步出會場，問小燕姐身體狀況好嗎?她點點頭說還好。

張小燕。（侯世駿攝）

而王力宏上完香並未馬上離開，留下來陪伴寬姐，至11點才與陳建州夫婦一同步出會館，王力宏神情哀戚不發一語，范范被問及還好嗎則比出OK手勢。

陳建州跟范范一同抵達靈堂致意。（黃雯犀攝）

王力宏神情哀戚步出會館，婉拒受訪。（侯世駿攝）

寬姐是知名經紀人、身兼導演、製片，是演藝圈大姊大，在演藝圈深受後輩敬重。邱瓈寬母親離世後，不少朋友也都深表哀思，希望陪伴寬姐送母親最後一程。告別式將於6月16日上午12點，於第二殯儀館景明廳舉行公祭儀式。