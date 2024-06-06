中央銀行總裁楊金龍今6 日赴立院備詢時指出，央行對今年經濟表現看法與主計總處差不多，坦言經濟復甦動能「沒有很強勁」，下周會不會再升息，得考量全球的經濟情勢變化及全球央行動向。有立委問到3月時若升息1碼「會不會更好？」楊金龍說，利率調整不會立即有效果，要18～20個月才會看到效果。

央行第一季理監事會議無預警升息半碼，市場高度關注第二季的利率決策方向，楊金龍表示，目前國內每月至少購買一次的民生用品物價，有看到慢慢下來，有立委稱以往刨冰一碗50元，現在卻要快200元，不過楊金龍認為，「但是料跟以前相比，現在東西比以前多了、好了很多」，物價雖有上漲，但品質也跟著提升。

楊金龍表示，先前有人說美國11月總統大選前不會降息，不過現在有種聲音是美國經濟成長動能確實有走緩，使 9 月降息的可能性增，「變化太大難以預測」，但它也說，主要經濟體降息對市場而言是好事，但是也要留意到之所以會降息，是因為觀察到景氣慢慢會愈來愈不好，的確近期美國經濟數據有slow down現象。