近日房市趨熱，市場關注中央銀行是否祭出第六波選擇性信用管制。央行總裁楊金龍6日赴立院財委會報告並備詢，他分析當前房市有三大警訊，一是房價依舊居高不下、二是銀行法72-2條的房貸加土建融授信占比、三是不動產放款占總體放款的比率，都仍居高，針對房市問題，央行都會在下周理監事會上討論。

中央銀行總裁楊金龍6日將赴財委會就「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」進行專案報告並備質詢。

立委林德福指出，新青安點火越燒越旺，央行日前請房仲、銀行喝咖啡，本季有無可能祭出新一波信用管制。楊金龍表示，央行實施信用管制以來，都會例行性請銀行表達意見，也邀專家學者或房仲業，「大家互相討論，這次並不是非常特殊」，實施信用管制後，每季都有這樣的討論。

對於未來會不會擴大信用管制，楊金龍也說，每次理監事會都會討論這些問題，下周13日央行理監事會上，會跟以前一樣，針對房市議題進行討論。