嘉義縣某國小再傳不當管教，1名小五女童因數學不會，遭代課老師以熱熔膠打手心、要求跪在地上訂正題目，甚至被打巴掌、巴頭，導致女童經常做惡夢，甚至出現情緒障礙症狀就醫中，家長直到事情過了大半年才知道女兒被老師不當管教，質疑校長涉嫌包庇、隱匿，未進行校安通報，而此事爆發後，該名校長也被校內多名老師指控在校作威作福、不適任，目前教育處已針對兩案啟動調查，並要求校長在調查期間先請假。

受害女學生家長控訴，因女兒出生時眼睛部位有血管瘤，可能影響視力，字沒辦法寫得很快，尤其對數學理解沒那麼快，為不讓小朋友有太大壓力，她曾跟老師解釋女兒狀況，結果上學期11月間，她開始發現女兒晚上經常會做惡夢、突然驚醒，起初不知道什麼狀況，經帶女兒到身心科就診，醫生診斷有混合焦慮及憂鬱情緒障礙適應症，需服藥、定期追蹤。

小五女童被代課老師不當管教，出現情緒障礙症狀就醫中，家長為此到廟宇向神明參拜、保佑小朋友平安。（家長提供／呂妍庭嘉義傳真）

家長說，她是直到5月才從另一名家長口中得知，女兒被代課老師常藉機體罰，回家女兒詢問，女兒馬上放聲大哭，哀求媽媽不要跟老師說，否則「我會死更慘」，讓她十分不捨，母女一度相擁痛哭。

家長不滿表示，她3月中曾到學校，校長和老師都沒告知女兒情況，當天校長還笑笑跟她說媽媽你一定很煩惱，明明3月就有學校主任、家長會委員反映這件事，校長卻置之不理、未進行校安通報，等到她知道、主動向學校反映，疑似正值學校評鑑期間，可能是怕影響成績，校長除隱匿、包庇，未向上通報外，還恐嚇所有老師不准對外宣揚，下禁口令。

家長還說，一開始校長請她簽文件，說要針對代課老師不當管教進行調查，但當她要簽名時，校長卻說已經把老師調離教學現場，又勸她調查流程要很久，小朋友可能會受到二度傷害，似乎有意把整件事粉飾太平，包括校長知情不報的事情也掩蓋住。

家長透露，校長對她說，代課老師是她20年好友、好老師，讓她不禁質疑，好老師會這樣對待小朋友？認為老師根本是針對性體罰女兒，平日還總是用嚴厲眼光看女兒，拿她跟哥哥比較，讓女兒心生畏懼，說學校像監獄，不敢上學。

家長說，校長5月31日當天還找了地方人士，在未事前知會情況下，直闖她住家說要道歉，甚至推說對代課老師體罰女童事件不知情，作法讓她沒辦法理解、接受，且不當管教都這麼久了，校長只會把責任推給老師，不好好處理，反問難道是看我們沒權沒勢，才會欺負我的孩子？

該校爆出代課老師不當管教後，有多位老師提出多封陳述書，針對校長在學校藉權勢、作威作福、霸凌老師惡劣行徑加以反應，與被害家長要求縣府展開調查，並要求先將校長調回教育處留校查看。

縣府教育處長李美華說，5月14日家長檢舉後，校方有通報，目前已組成兩個委員會，針對不當管教和老師反映情況進行調查中，6月5日調查已結束，調查期間已責令校長請假，預期本學年7月底結束前，調查報告就會有結果，絕對會秉公處理，如校長有違反相關規定，會依程序進行懲處。

嘉義縣杏壇最近狀況多，繼某國小校長0403大地震當天未到校、跑去買雞蛋、打包營養午餐、寒暑假住校使用學校水電等爭議，之後又傳山區某國小代課老師不當管教學生被停職，現發生小五女童被老師以熱熔膠打手心、打巴掌、巴頭案，嘉義縣議員詹琬蓁今6日也針對這起學校霸凌案件質詢教育處。

詹琬蓁直言，縣長翁章梁施政滿意度這麼高、五星縣長頻頻獲獎，但校園霸凌案卻一再發生，讓她覺得很諷刺，要求針對校長遴選、教師聘用制度進行檢討。

翁章梁說，前2天有找各校校長來開會，重申縣府針對不當體罰的立場，零體罰是社會共識，至於校長就是學校的縣長，要掌握學校狀況，該校案件已進入程序處理中，會再跟家長溝通，另針對校長遴選方案改善，教育處有在討論中。