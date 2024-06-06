最近有一名妙齡美女進場觀看北美國家冰球聯盟（NHL）的一場比賽，因為看到支持的球隊獲勝，竟開心到直接掀起球衣，狂甩傲人雙峰慶祝。該影片被PO上網後，不但登上各大媒體版面，還引起多家成人平台的注意，更有網站邀約該名美女，開價高達300多萬台幣。

根據外媒《TMZ》報導，NHL「加拿大愛德蒙頓油人隊」（Edmonton Oilers）在分區決賽贏了「達拉斯星隊」（Dallas Stars），觀眾席有名美女球迷興奮到掀開上衣，甩動豐滿的上圍，接著露出燦爛的笑容，養眼的畫面被別人拍下來PO網。

雖然影片只有短短6秒，但已吸引大批網友朝聖，甚至登上各家媒體的版面。成人平台看到如此龐大的商機，自然不會錯過，成人網站「The Porn Dude」希望能邀請到該位女球迷上熱門節目《PornDudeCasting》，大力稱讚：「她的胸部就是為色情而生！」

成人網站Camsoda更開出10萬美元（約新台幣324萬）的酬勞，盼望能邀請該女球迷在直播中再秀一次身材；成人平台OnlyFans則對該女球迷喊話，可在OnlyFans開頻道。

據報導內容表示，目前還沒有人找到該名女球迷的身分，但愛德蒙頓油人隊成功晉級NHL年度冠軍賽「斯坦利盃冰球總決賽」（Stanley Cup Final），該女球迷很有可能再次現身為球隊加油。