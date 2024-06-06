權值股今日扮演盤面主力，台積電宣布將自今日起2個月間買回3249張股票，抵銷發行限制員工權利新股造成的稀釋影響，今日股價一度大漲至898元、漲幅直逼5%，持續瞄準900元大關，也成為今日台股大漲逾400點的主要功臣，台積電一度貢獻台股漲點超過320點。聯發科(2454)早盤後急拉，大漲逾4.5%，股價最高達1290元；鴻海(2317)開高震盪，漲幅一度達3%、股價最高達183元。

傳產股今日航運股揚帆，類股占成交比重達15%，且盤面大量前5檔中就有2檔就是航運，即貨櫃三雄的萬海和陽明，萬海(2615)大漲逾5%，陽明(2609)亦上漲逾1%。另外，還有中櫃(2613)漲幅逾4%，榮運(2607)、慧洋-KY(2637)也均上漲逾1%。

大型金控股也強勢穩盤，開發金(2883)大漲逾4%，國泰金(2882)、華南金(2880)、富邦金(2881)等也上漲逾1%。

分析師表示，美國最新5月ADP就業人數增加15.2萬人，遠低於市場預期，顯示勞動市場持續在降溫，美十年債利率同步回落至4.3%之下，有助資金風險偏好，短線市場關注週五美國5月非農就業報告。台股今日再創天價21943點，現階段適逢Computex炒熱AI題材，加上6月股東會旺季，公司普遍釋出對第三季產業景氣正面看法，台積電再度祭出庫藏股，後續還有NVIDIA分拆、蘋果WWDC等大型科技股事件，皆為電子股帶來正面效益。中長期而言，台股仍多頭趨勢不變，佈局建議聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、AI PC、概念、科技新品發布概念、貨櫃三雄、高殖利率個股等族群為主。