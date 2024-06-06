屏東縣議員王景山父子與莊姓男子合開堆肥廚餘回收公司、財夯公司，惡意在屏東多處傾倒298車次堆肥廚餘，最高法院依非法清理廢棄物罪將王景山判刑1年10月，他的兒子王琮荃判刑1年9月，莊男判刑1年10月，財夯公司判罰金25萬元，3人都須入獄服刑。

王景山與莊男為財夯公司實際負責人，王景山的兒子王琮荃則為公司從業人員，公司專營堆肥廚餘轉製成有機質肥料，標得高雄市、新北市等機關數百萬元相關採購標案，財夯公司依約可就所收取之堆肥廚餘、每噸計收2000元左右對價。

王景山等人假「土地（土壤）改良」名義，將尚未完整踐行「許可內容」流程之「廚餘廢棄物」逕予外運並堆置、回填於各該棄置點，以「大量消化」財夯公司依約所收取之堆肥廚餘，外運「廚餘廢棄物」數量達298車次之多。

屏東地方法院一審考量3人均坦承犯行，農地現況經由目視影響不大，判王景山、兒子王琮荃、莊男1年4月、1年3月、1年2月，另需支付國庫10萬元、9萬元、8萬元，都宣告緩刑4年，檢不服提上訴。

高雄高分院二審認為，3人對自身所為不以為意或翻異前詞否認犯行而不見悔意，有執行刑罰之必要，始能有效嚇阻其等日後不至再輕蹈法網，而助其等再社會化，不緩刑之宣告，也提高刑度，將3人改判1年9月至1年10月不等刑期，3人提上訴，最高法院駁回確定。