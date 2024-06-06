針對高雄如何爭取輝達、會提供什麼條件？高雄市長陳其邁今（6）日露出一抹神祕微笑，「我們現在就是鴨子划水，也不能講太多」。（柯宗緯攝）

AI教父、輝達（NVIDIA）董事長黃仁勳昨晚透露，輝達研發中心可能靠近台北附近。針對高雄如何爭取、會提供什麼條件？高雄市長陳其邁今（6）日露出一抹神祕微笑，「我們現在就是鴨子划水，也不能講太多」，媒體追問高雄是否出局？他笑說，「我們就繼續努力」，但他還自曝已經見過美超微總裁暨執行長梁見後。

輝達與鴻海近日宣布在高雄軟體園區建置先進算力中心，而眾多縣市正極力爭取輝達的第2座研發中心落腳，然而，黃仁勳昨晚直說，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近。

媒體今問陳其邁是否會爭取輝達在高雄設研發中心，會提供什麼樣的條件？陳其邁今天態度耐人尋味，相較於前兩天侃侃而談，今天顯得「保守」，頻頻露出「神祕微笑」，他說，「我們現在就是鴨子划水，也不能講太多，因為不能洩漏我們高雄其他所提的建議」。

媒體追問，是否意味高雄在輝達研發中心這局，提早出局？陳其邁愣了幾秒，有點語塞，「他⋯⋯這個⋯⋯那個⋯⋯黃仁勳董事長，我有注意到他的談話，我們就鴨子划水繼續努力」。不願多做回應。

不過，黃仁勳昨晚也透露，輝達總部地點還沒決定，他笑著問媒體，「如果你有價格不錯且視野良好的土地」。媒體問及陳其邁，亞灣會是最好地點嗎？陳其邁笑說，這裡當然是風景最好的地方，無敵海景，又有船席，要抒壓可以出海，交通也非常便捷，可以到墾丁、山上。

陳其邁強調，高雄是一個很獨特的城市，「我們尊重人權，追求自由的精神」，這個其實是在很多的軟體、產業所需要的基本要素，強調對於爭取輝達會「繼續努力！繼續努力！」

媒體也關注，陳其邁是否想要爭取美超微投資，今天要去見創辦人梁見後嗎？陳其邁說，同樣一句話，繼續努力，「是見過面了，我承認！因為照片都被看到了，沒辦法（否認）」，自己也跟他介紹高雄投資的環境，可以提供的服務等，怎麼樣能夠跟他能有更多的產業連結，讓台灣廠商跟美超微一起合作。

陳其邁強調，台灣現在伺服器應該是世界第1，算力部分第1沒問題，這些都是整體的服務，有競爭、有合作，「誠如黃仁勳所提的，我們都是台灣隊一樣的道理，大家要團結」，因為整體產業未來發展空間非常大，可思考如何擴張市場，提供更多應用服務，像是智慧醫療服務這塊就是非常大的市場，這也是為什麼高市府一開始就在亞灣5G AIoT布建智慧醫療。