劉姓男子2022年吸食安非他命，與父親吵架心情鬱悶，竟持美工刀隨機割頸殺人，導致2人受傷，最高法院認為，他辨識力降低是因自己長期吸毒的過失行為招致，不能減刑，依殺人未遂罪2罪，各處有期徒刑6年，應執行有期徒刑10年，全案定讞。

劉姓男子因施用安非他命類毒品引發精神病症，導致辨識能力顯著降低，2022年6月18日，他因與父親吵架，心情鬱悶，騎車外出解悶，於返家途中情緒無法控制，在宜蘭縣冬山鄉台191縣道與成興路十字路口，隨機挑選與其互不相識的蔡姓民眾為下手對象。

劉男用以美工刀朝蔡的後頸部劃割，造成蔡受有左側頸淺15公分撕裂傷之傷害，但劉男煩躁心情仍未完全平息，竟繼續在宜蘭縣蘇澳鎮一處道路前，趁余姓民眾在家門前講電話，毫無防備之際，以美工刀朝不相識之余的前頸部劃割，致余受有右前上頸部深撕裂傷約25公分長、合併大量出血之傷害。

一審及二審認定他案發前即有長期施用毒品之情形，猶執意施用毒品，他辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低，是因自己過失行為自行招致，不能減輕其刑，依殺人未遂罪判囚10年，劉男提上訴， 最高法院駁回確定。