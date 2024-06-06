立法院本會期將在7月16日結束，民進黨立院黨團今日開記者會，以「笨蛋，問題就在韓國瑜」為主題，民進黨立院黨團總召批評，所有問題就是韓一人問題，議事不中立，環島高和台六的法案他領銜提案，他是帶頭示範違憲的提案；柯建銘還指出，昨天韓國瑜去委員會靜坐、蹭聲量，在布置他的逃命線，假裝很在意打詐，院長不適合介入委員會，要關心的話看直播就好，做什麼秀？這都是操作。

柯建銘指出，立法院剩下兩個題目包含錢坑法案和財劃法，問題就在韓國瑜，所有問題就是他一人問題、議事不中立，環島高和台六的法案他領銜提案，他是帶頭示範違憲的提案，違法立法院組織法，院長必須議事中立退出政黨維持秩序，他是秩序的破壞者，朱立倫你逃的了嗎？

柯建銘說，韓國瑜假中立，要求朱立倫和韓國瑜一定要道歉撤案，韓國瑜是假中立，東窗事發後轉移焦點，透過他的化妝師立委謝衣鳳，宴請國民黨立委，宴席上還說爭議性法案不要提，但是爭議性法案是他提的，這是在裝肖？始作俑者就是韓國瑜，不要透過媒體操作。

柯建銘還說，昨天韓國瑜居然去委員會靜坐，趕快蹭聲量，他在布置逃命線，很在意打詐，院長不適合介入委員會，要關心的話看直播就好，做什麼秀？這都是操作，三十六計走為上策。

柯建銘提到，所有名嘴都讚揚他，難道我們要再這樣顛倒是非下去嗎？韓國瑜一念之間就結束了，協商好再來表決，也講到極致他都當作沒聽到。台灣民主差點崩潰，6月4日我們硬邀協商才表決，誰是罪魁禍首？誰在混淆視聽？不要假中立真操作，東窗事發後轉移焦點，笨蛋就是韓國瑜。