台北捷運公司2005年間招標帳務整合系統，資策會得標後，分包給廠商「十合科技」公司，事後十合公司認為該系統只授權北捷在系統端中心端及69個車站端，但北捷卻擅自重製程式於現行131個車站及貓纜車站中央端及車站端使用，指控北捷及董事長趙紹廉擅自重製權限管理系統，涉嫌違反《著作權法》。台北地檢署偵查後，認為北捷並未侵權，罪嫌不足，6日將北捷及趙紹廉不起訴處分。

北捷原為整合大台北地區各捷運站站點的帳務工作，2005年辦理「帳務整合系統建置案」公開招標，由資策會得標，資策會分包委託十合公司提供「封裝佈建系統」及「權限管理系統」程式，授權資策會得以使用於北捷的「捷運帳務整合系統」。

但十合公司認為，該公司資策會僅取得「封裝佈建系統」及「權限管理系統」程式的「單機授權」，安裝於當時捷運的捷運帳務整合系統中心端及69個車站端，但北捷卻擅自重製「權限管理系統」程式於現行131個車站及貓纜車站中央端及車站端，控告北捷及董事長趙紹廉侵權。

趙紹廉辯稱，他去年1月17日才當北捷董事長，不清楚十合公司提告內容，他上任時北捷已未使用「權限管理系統」，而且「權限管理系統」是資策會與十合公司的分包契約，北捷與十合公司並沒有任何合約關係。

檢方認為，十合公司為資策會規劃的「權限管理系統」，應是以中央端為中心，並管理複數車站，而車站端則僅建置資料庫，透過認證存取資料，而非於各車站端均設置「權限管理系統」。

因此北捷僅需安裝一套「權限管理系統」程式即可管理所屬69個車站，沒有違法重製程式必要；十合公司在資策會進行北捷採購案時，曾派員參與討論、協助整合、完成驗收交付，過程中均未向資策會或北捷表示過有侵權行為。

另檢方認為，北捷於貓纜車站端安裝購自十合公司的封裝佈建系統車站端軟體，並連線至北捷帳務系統的中央端，應已取得十合公司的授權，北捷於貓纜中央端安裝權限管理系統，並無侵權犯行，因此今將北捷公司及趙紹廉不起訴處分。