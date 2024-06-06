日幣貶值，國人赴日旅遊卯起來血拚，一名空服員表示，台灣人去日本都會有種「日本也太好買」的感受，好奇日本人來台灣玩，回程行李會不會很空，沒想到昨天在台北車站遇到2位日本遊客，手上竟扛了3大袋戰利品。貼文引發熱議，知情網友透露，日本人來台灣玩，最喜歡買面膜、零食、泡麵、文具和雜貨。

一名空服員在Threads發文表示，相信很多人到了日本都有一種「日本也太好買了吧」的感受，有時候在台灣遇到日本遊客，就會想著他們回日本時，行李不知道會不會還是空的，跟台灣人去日本的反差很大。

空服員接著表示，昨天在台北車站遇到2位日本遊客，他們手上都提著3大袋戰利品，「超級想問他們到底買了什麼」。

話題引起熱議，許多人都說，日本人來台灣超愛買零食、泡麵，一名網友透露，之前在桃園機場看到穿西裝的日本商務人士，把登機箱攤開整理，裡面全是滿漢大餐和台酒的杯麵，「我在旁邊整理行李一直憋笑」。

也有網友表示，最近看到永康街的日本觀光客很愛買牛軋餅、三點一刻奶茶、義美小泡芙，「台灣零食超豐富，種類很多」、「如果我是外國人觀光客，行李箱應該全部都是零食。」

不少網友分享日本朋友來台必買的東西，包括面膜、雜貨和文具，「前幾天看到日本人分享台灣戰利品，竟然買了一包彩色吸管和印有復古圖案的鹹酥雞紙袋」、「我的日本朋友每次都會買面膜、餅乾和茶葉」、「我喜歡的漫畫家會特地來台灣買文具，後來才知道原來台灣文具很便宜又多樣化。」

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