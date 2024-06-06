花蓮縣環保局鼓勵民眾自備環保袋或環保容器到傳統市場採買，本月起至11月止，在花蓮市重慶市場辦理塑膠袋減量活動，祭出20元現金抵用券及精美小禮，每月還會抽出10名獲得500元禮券的幸運兒。（羅亦晽攝）

傳統市場塑膠袋用量可觀，花蓮縣環保局鼓勵民眾自備環保袋或環保容器到市場採買，本月起至11月止，在花蓮市重慶市場辦理塑膠袋減量活動，除祭出20元現金抵用券及精美小禮，每月還會送出10張500元禮券，而部分攤商響應減塑政策，推出折價或商品增量優惠，為地球永續盡一分心力。

據環境部統計，全台每人1天平均會使用2至3個塑膠袋，雖然超市、超商或大型量販店等，因限塑政策需自費購買塑膠袋，但傳統市場尚未被列為限塑對象，多免費提供消費者承裝商品，用量可觀，花蓮縣環保局為此選在花蓮市內最大的公有零售市場重慶市場，辦理市場塑膠袋減量活動，鼓勵民眾自備環保袋或環保容器到市場採買。

花蓮縣環保局鼓勵民眾自備環保袋或環保容器到傳統市場採買，本月起至11月止，在花蓮市重慶市場辦理塑膠袋減量活動，祭出20元現金抵用券及精美小禮，同時也在市場門口提供免費環保袋給鄉親使用。（羅亦晽攝）

活動承辦人員林麗櫻表示，傳統市場目前使用環保袋的意識不高，自己的媽媽每次去市場採買後，都會把塑膠袋堆在家裡，由於塑膠垃圾耐久不壞，是全球正面臨的嚴峻問題，希望推出市場塑膠袋減量活動，培養民眾隨身攜帶環保袋或環保容器的習慣。

花蓮縣環保局鼓勵民眾自備環保袋或環保容器到傳統市場採買，本月起至11月止，在花蓮市重慶市場辦理塑膠袋減量活動，祭出20元現金抵用券及精美小禮。（羅亦晽攝）

花蓮縣環保局鼓勵民眾自備環保袋或環保容器到傳統市場採買，本月起至11月止，在花蓮市重慶市場辦理塑膠袋減量活動，祭出20元現金抵用券及精美小禮。（羅亦晽攝）

她說，這項活動期程自6月到11月止，為期6個月，民眾期間只要自備購物袋或環保容器到重慶市場採買，就可到市場裡面兌換20元現金抵用券跟一份精美禮物；消費者可掃描攤位上的QR code，到活動臉書頁面拍照留言，並標記1位朋友，就有抽到500元禮券機會，每月會抽出10名幸運得主；另外，市場門口也有提供免費環保袋給鄉親使用。

重慶市場自治會主委陳愛玲表示，市場內販售商品以生鮮魚雞豬肉居多，自治會近年積極向攤商宣導，在消費者購買商品時，先詢問是否有自備購物袋，如果沒有就建議將購買的同類商品集中放在一袋，減少塑膠袋的使用。

她說，環保局活動開跑後，得到許多攤商正向回饋，目前已有8成5以上的攤位響應，甚至還有業者會提供減5元或商品增量的優惠，給自備環保袋或環保容器的消費者。

平時身上都會自備購物袋的林姓婦人認為，環保局辦理的活動很不錯，祭出誘因鼓勵民眾響應減塑政策，未來也會向周邊的親朋好友分享這項活動。