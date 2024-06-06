美國職籃終於來到了眾所期待的總冠軍戰，系列賽將在台灣時間6/7上午08:30點燃戰火，今年總冠軍是由西區的達拉斯獨行俠對戰東區的波士頓塞爾提克，獨行俠上一次拿到冠軍是2010-11球季由諾威斯基(Dirk Nowitzki)領軍；塞爾提克上一次冠軍是2007-08年賈奈特(Kevin Garnett)、皮爾斯(Paul Pierce)和朗多(Rajon Rondo)的三巨頭時期，今年會由哪隊重溫舊夢，分析如下。

獨行俠今年季後賽一路走來全都是不被看好的一方，難得的是他們屢屢用實力打破外界質疑，首輪6戰擊敗西區第4種子快艇、次輪也是6戰淘汰西區第1種子的雷霆，分區冠軍只花5場讓防守勁旅灰狼夢碎，獨行俠本季的表現無論是唐西奇(Luka Doncic)與厄文(Kyrie Irving)的合作無間，還是總教頭基德(Jason Kidd)的靈活調兵都令人印象深刻。塞爾提克進入總冠軍之路與獨行俠截然不同，首輪4:1擊敗熱火報了上季分區冠軍戰一箭之仇，次輪也是4:1戰勝米歇爾(Donovan Mitchell)所帶領的騎士，分區冠軍更是直落四守下得分砲火聯盟第一的溜馬，季後賽目前14場比賽只失2場，勝率硬是比例行賽的78%高上8%。

獨行俠實力雖然不凡，但總冠軍戰碰上塞爾提克，仍然是塞爾提克出線機會較大，有三大主因，首先是塞爾提克的防守能力，塞爾提克的防守實力完全不遜色於灰狼，其輪轉防守的速度更是出色，系列賽獨行俠三分球恐怕沒有西區冠軍賽那麼好出手；第二是彈藥十足，灰狼與獨行俠的5場對戰之中沒有一場得分超過108分，當獨行俠手感旺盛時，灰狼往往在輸出方面遇到瓶頸，塞爾提克的進攻火力就比獨行俠有過之而無不及了，論得分能力綠衫軍例行賽聯盟第2、三分命中數更是聯盟第1；最後是主力波辛基斯(Kristaps Porzingis)的回歸，波辛基斯同時擁有218公分的身高與極佳的外線能力，他的復出在攻守兩端都將造成獨行俠很大的麻煩。

最後推薦喜歡運彩的球迷們在總冠軍戰『系列賽正確比數』的玩法瞄準塞爾提克4勝1敗的選項，目前賠率是3.45倍，考量到塞爾提克前幾輪發揮的戰力以及主場優勢，這絕對是一個CP值很高的投注選擇。