國會立法院三讀修正通過國會改革法案，行政院今早卻突然列入院會討論，預計今將依法提出覆議案，但因民進黨在立法院人數劣勢，覆議恐不會成功。對此，民進黨團總召柯建銘喊話國民黨立委，「趕快起義來歸，看誰要當歷史英雄，你們趕快搶做歷史英雄吧！差6席而已，趕快來報名」。

憲法增修條文規定，送達行政院10天內要移請立法院覆議，立法院應於覆議案送達15天內作成決議，逾期未議決者，原決議失效；覆議時，如經全體立法委員1／2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。覆議案只要藍白聯手就可以維持原決議。

柯建銘表示，行政院是憲政機關，立法院也是憲政機關，憲政機關都要維持憲政秩序，違憲擴權的法案行政院一定會覆議，覆議成功與否是一回事，覆議不成功再提釋憲，一定是這樣做，過不過半是一回事，維護憲政的態度必須展現出來。柯強調，等到總統公告以後，黨團一定提釋憲。

民進黨幹事長吳思瑤呼籲，「我們雖然只有51席，但是我們有無限多的隱形席次，我們有N席，N等無限大的隱形席次」。

她呼籲，所有公民朋友發揮影響力，在覆議前還是會窮盡一切的努力，以民意對國民黨、民眾黨立委施以更大的壓力，這才是他們害怕的力量，大家一起努力。

柯建銘指出，現在國民黨出現逃命潮，因為民間推動罷免聲響，人人自危，「趕快起義來歸、贊成覆議，只要6票就夠了，看誰要當歷史英雄，你們趕快搶做歷史英雄吧！差6席而已，趕快來報名，有歷史的獎品。」