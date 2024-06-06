台電因為經營虧損，行政院連續補貼台電，避免台電倒閉，經濟部長郭智輝昨日在立法院經濟委員會答詢時表示，不支持這樣的補助方式，台電應該靠自己努力賺錢。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，他從企業來，企業看得就是EPS如何獲利，企業觀念不一定和政府觀念一致，台電應該要支付盈虧，台電不應該把電價去補貼產業，像是台積電等產業合理嗎？他講得是這個觀念。

柯建銘指出，郭智輝因為是從企業來，而企業看的就是EPS、如何獲利，企業觀念不一定和政府觀念一致，台電應該要支付盈虧，台電不應該把電價去補貼產業，像是台積電等產業合理嗎？他講得是這個觀念，他指的是企業本來就要生存，不是靠補貼生活，但是政府是另一個觀念，把這個隱喻過來。

柯建銘還說，政府電價應該要合理調整，所以郭在暗打國民黨的凍漲電價，台電損失卻補助台積電？台灣上市公司每家都很賺錢，政府拿百姓的錢去補貼賺錢企業，他在講這個事情。