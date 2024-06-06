隨後艾司摩爾在阿姆斯特丹上市的股票大漲8.10%，至943.6歐元，公司市值來到3800億歐元(約4270億美元)，超越LVMH集團，站上歐洲市值第二大公司，僅次於減肥藥大廠諾和諾德(Novo Nordisk)。

艾司摩爾發言人也出面證實，財務長在傑富瑞主辦的投資者電話會議上發表了上述言論。

傑富瑞指出，財務長Dassen的話「聽起來很樂觀」，認為公司與台積電的商業談判已接近尾聲，從第二季或第三季開始，公司將收到「大量」的2奈米相關訂單。

艾司摩爾先前曾表示，受益於智慧型手機和人工智慧領域對尖端邏輯晶片需求的蓬勃發展，2025年營收目標在300億至400億歐元之間。

傑富瑞的報告指出，受惠於各國政府對新建晶圓製造工廠的補貼，預計艾司摩爾到2026年的需求將持續強勁。

報告指出，預計台積電將於今年某個時候首次收到艾司摩爾一台新型的High NA(高數值孔徑)EUV；該機器的每台造價超過3.5億歐元。

艾司摩爾已經從主要客戶獲得超過十多台的High NA EVU訂單，包括英特爾、台積電、三星、SK海力士和美光。

英特爾是第一個購買該機器的公司，而另一台是安裝在位於荷蘭的艾司摩爾和Imec研究所的測試實驗室。至今為止，艾司摩爾只對英特爾出貨了測試機。不過EUV最大客戶台積電曾表示，埃米的A16製程並不需要使用High NA EVU，並且預計2025年進入量產。

傑富瑞的報告還表示，由於技術本身和生態系的複雜性，在可預見的未來，公司不會面臨來自中國微影公司上海微電子(SMEE)或華為的技術競爭。