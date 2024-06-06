楊金龍表示，虛擬通貨跨境交易是比較容易，要如何管理，一時也很難回答，首先要對虛擬通貨的業者進行管理。

央行曾在首季黃皮書中提到，比特幣市場上籌碼仍多掌握在少數人手中，約82%的比特幣由0.3%的錢包持有，由於比特幣交易市場淺碟，監管機制亦不如傳統金融體系健全，使其價格更易受到操控。

另外，比特幣因可匿名且快速進行跨境移轉，因此常用於非法活動，據Chainalysis統計，2022年及上年比特幣等虛擬資產被用於詐欺、資恐和勒索軟體等非法活動之金額，均較2021年增加。