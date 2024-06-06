YouTuber界、自媒體圈的年度盛事「走鐘獎」從2019年開始年年舉行，近日網友發現關於2024年第6屆的準備活動似乎無下文，甚至連官網也不見，被猜測「走鐘獎可能不辦了」。對此，身為主辦單位代表的「呱吉」邱威傑今(6日)稍早打了8百多字回應，坦言：「與其說我們正在一個灰暗的時刻，不如說我們正在參與每一個歷史的轉捩點」，最後強調今年還是需要大家的參與，典禮才能進行。

呱吉稍早在臉書發文，表示前幾天在西班牙的睡覺時間接到越洋電話，原本以為是航空公司打來通知遺失行李尋獲，沒想到是媒體問他走鐘獎是否還要舉行，他當下顧不得腦子還沒清醒就簡短回應，接著醒來後就發現出了新聞，為了表明真正的立場，他說：「我們從來沒有想過不辦的選項」。

呱吉發文。（圖／翻攝自呱吉臉書）

呱吉說，每一年他們只有想過如何把典禮辦得更加盡善盡美，沒有想過放棄，有傳言指他們遇到瓶頸，但事實是這是由民間自籌的活動，沒有網友斗內、也沒有公家機關的預算，因此每年都困難重重，但只要看到同業入圍時齊聚一堂的快樂，他們就會有信心繼續辦下去。

最後，呱吉說，最近有同業先進Hauer預言未來可能不會再有網紅，他同意這個論點，因為「新媒體和傳統媒體的界線一直在消融」，像是去年在走鐘獎獲獎的《大嘻哈時代2》，這對於過去的網紅有如灰暗的時刻，但他寧可稱為「正在參與每一個歷史的轉捩點」，並呼籲網友說：「定義新媒體最重要的不是技術、也不是平台，而是新的觀眾，是你們定義了新媒體和走鐘獎，2024年我們仍然需要你們的參與，謝謝大家。」