近年美元強勢之下，非美幣別走弱，日圓超貶甚至帶動亞幣競貶疑慮，而人民幣近期走勢同樣疲弱，但中央銀行總裁楊金龍認為，基於兩大主因，人民幣其實不敢競貶。

中央銀行總裁楊金龍6日將赴財委會就「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」進行專案報告並備質詢。

立委吳秉叡指出，中國大陸若放手讓人民幣貶值，將加強出口競爭力，是否有此跡象。楊金龍強調，基於兩大主因，人民幣不敢貶值，一是因為大陸外債高，廠商對國外舉債借錢高；二是貶值會加速資本外流（Capital outflow），「他（陸官方）有點怕」，因此事實上大陸人行也是一路對人民幣阻貶。

楊金龍強調，貶值有時是雙面刃，有時候兩害相權取其輕，就看哪個面向比較有利，而目前大陸官方是採取阻貶，不要讓人民幣太過弱勢。

另，立委林德福指出，今年以來新台幣匯率貶值，是否可能失守32.5元關卡。楊金龍強調，匯率是供需決定，是否失守很難預測，且匯率走勢是相對性的，由於美元獨強，所有貨幣都貶值，新台幣也沒辦法置身事外，「大家都在貶，只有新台幣升，好像也不是很正常」。