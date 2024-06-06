嘉義市民權路6日清晨近5點，傳出1輛自小客衝撞路邊4輛汽車後翻覆，19歲駕駛一度受困車內。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市民權路6日清晨近5點，傳出1輛自小客衝撞路邊4輛汽車後翻覆。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

救護人員開啟後車門爬進入車內，經把椅背放倒，製造空間才讓駕駛順利脫困。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市民權路6日清晨近5點，傳出1輛自小客衝撞路邊4輛汽車後翻覆，19歲駕駛受困車內，經救護人員將駕駛救出，發現他僅左眉毛一處約1公分撕裂傷，人並無大礙，駕駛則聲稱，他開車開到一半不小心睡著，突然聽到「碰」一聲，醒來已倒在車內無法動彈，目前車禍原因和肇責由由警方調查中。

嘉義市消防局救災救護指揮科今清晨4點59分接獲民眾報案，指民權路合作金庫前發生交通事故，立即派遣第一大隊第一分隊器材車及救護車前往救援，到達現場回報是1輛汽車擦撞4輛汽車後翻覆事故，

因駕駛受困車內、無法動彈，隊員陳彥錞開啟後車門爬進去車內，了解車內狀況，嘗試引導駕駛逃出，經把椅背放倒，製造空間讓駕駛順利脫困，經初步評估傷勢，19歲駕駛左眉毛有一處約1公分撕裂傷，救護人員馬上給予清洗傷口、止血包紮。

駕駛陳述，開車開到一半不小心睡著，睡夢中聽到「碰」一聲，醒來車子四輪朝天，所幸僅受輕傷、無大礙，拒絕送醫，相關車禍肇事原因後續交由警方調查中。