捷克一列客運火車周三晚與一列貨運火車相撞，至少造成4人死亡、20多人受傷。其中貨運火車載滿電石（碳化鈣，calcium carbide），這是一種易燃化學物，所幸前兩節車廂是空的，因此沒有造成更大的危害。

綜合外電報導，捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）說，事故發生在首都布拉格以東約100公里的巴多比契（Pardubice）火車總站附近，該事故造成約20人受輕傷，另有3人重傷。

報導還說，這列特快車搭載300多名乘客，包括許多外國人。這列火車由民營公司Regiojet營運，原本正前往緊鄰斯洛伐克邊境的烏克蘭西部城鎮喬普（Chop）。

從網路上流傳的影片可見，其中一節車廂脫軌，車頭接近全毀，消防人員正在救災。

消防隊發言人告訴捷克電視台，當時貨運列車正在運送電石，而電石遇水易燃，不過頭2節車廂並未載貨，因此沒有外洩的危險。

文章來源：Train collision kills at least four in Czech Republic
文章來源：4 killed, 20 injured in Czech train collision
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