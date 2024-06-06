捷克一列客運火車周三晚與一列貨運火車相撞，至少造成4人死亡、20多人受傷。其中貨運火車載滿電石（碳化鈣，calcium carbide），這是一種易燃化學物，所幸前兩節車廂是空的，因此沒有造成更大的危害。

綜合外電報導，捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）說，事故發生在首都布拉格以東約100公里的巴多比契（Pardubice）火車總站附近，該事故造成約20人受輕傷，另有3人重傷。

報導還說，這列特快車搭載300多名乘客，包括許多外國人。這列火車由民營公司Regiojet營運，原本正前往緊鄰斯洛伐克邊境的烏克蘭西部城鎮喬普（Chop）。

A passenger and freight train collided in Pardubice, Czech Republic



Paramedics, firefighters and police are on the scene. According to a representative of the Czech railway administration, there are reports of casualties. pic.twitter.com/KLkdn2xWlY — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 6, 2024

從網路上流傳的影片可見，其中一節車廂脫軌，車頭接近全毀，消防人員正在救災。

❗💥🚂🇨🇿 - An accident between two trains occurred in Pardubice, Czech Republic.



The collision involved a RegioJet passenger train (RJ 1021) and a freight train, resulting in injuries.



Initial reports indicate there may be dozens of injuries, but the exact number of victims… pic.twitter.com/ZiKDKKq9KT — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 5, 2024

消防隊發言人告訴捷克電視台，當時貨運列車正在運送電石，而電石遇水易燃，不過頭2節車廂並未載貨，因此沒有外洩的危險。