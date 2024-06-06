看女醫師活得久？加拿大一項百萬人研究發現，由女外科醫師治療的患者，術後1年死亡率、再入院率與重大醫療併發症風險，都低於男醫師治療的病人，其中死亡率大降33%，尤為明顯；而日本東京帝大研究也發現女性患者若由女醫師治療，死亡率與再入院率，都比男醫生治療的病人來得低。

胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書粉專PO「看女醫生，可活久一點？」文，當中指出加拿大多倫多的西奈山醫院一篇研究，涵蓋超過100萬名加拿大手術患者，追蹤了1年，發現由男性外科醫生操刀的患者，術後1年內死亡率為2.4%，由女性外科醫生做手術的患者則為1.6%。

加拿大這份研究並發現，在手術後90天內，由男性外科醫生治療的患者，至少有一項不良事件，其比例接近14%，由女性外科醫生治療的患者，不良事件則為12.5%。在術後一年時，由男性外科醫生治療的患者發生併發症事件比例為25%，由女性外科醫生治療的則為21%。

黃軒並指，日本東京大學研究團隊4月份在「美國醫學雜誌」也公佈類似研究，當中發現女性患者由女醫生治療，住院後30天內的死亡率為8.15%，比由男醫生治療的情況8.38%，低0.24 %；出院後30天內再住院率為15.51%，也比由男醫生治療的情況低0.48%。

為何女醫生治療的患者，有較低死亡率？黃軒指，研究發現與女醫生可能有更有效細心與患者溝通，可能更會遵循臨床的指南執行醫療工作，男性醫師可能低估了病人的症狀嚴重程度或治療上帶有的副作用，或不同性別的病患，可能呈現不同的疾病表現，而女醫師更敏感於這些差異，進而更準確地診斷疾病。

不過，黃軒也表示，上述研究是一般性的觀察結果，並不一定適用於所有個體，需要進一步的研究來探究。