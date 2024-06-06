高雄2024Q1房價變化。（台灣房屋提供）

高雄2024Q1各房型價量表。（台灣房屋提供）

高雄房市買氣熱爆，近期房價也衝高。近年受惠於台積電話題效應，房價回不去，台灣房屋集團根據實價資料分析指出，如以30坪新屋試算，購屋族晚3個月買房，恐得多準備近百萬元購屋預算。如今，輝達先進算力中心將進駐高雄軟體園區，預期未來房價恐再飆漲一波。

台灣房屋集團指出，高雄今年第1季房價表現，屋齡5年以上的中古大樓，今年Q1平均成交單價來到22.1萬元，相比上一季，才隔3個月時間，每坪均價已增加了1.2萬元；而Q1新成屋平均成交單價更來到33萬元，同樣時隔1季，每坪單價就飆增了2.7萬元，季漲近一成，年增價差更達3.9萬。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮提到，高雄近年受台積電設廠紅利帶旺，房市價量一路上揚，近期再受惠新青安催出自住買氣，整體價量表現更為亮眼，而高雄新成屋因地價、工料成本高漲影響，不少在預售時期房價水位就已飆高，成屋後再受利多因素支撐，房價更是易漲難跌，中古屋則連帶補漲，雖力道不如新屋，但年漲幅1成仍顯強勁。

李家妮觀察指出，台積電議題已為高雄房市颳起大風，近日再迎來鴻海攜手輝達，將於高雄軟體園區建置先進算力中心，再添紅利一樁，也可能為房市再掀起一陣旋風。

此外，高雄買氣旺盛，又以哪種房型最受歡迎？根據統計，高雄Q1仍以2～3房為主力，房價每坪單價季增2萬元，價漲最明顯。台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，近期購屋客群以自住客為主力，其次為投資置產，當中不乏科技新貴及外地就業客群，這類客群多偏好機能小宅，尤以產業園區、商辦周邊且具備捷運、輕軌、近國道等交通優勢，便於通勤與生活娛樂的機能宅最受青睞。